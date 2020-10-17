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17.10.2020 - 11:21 |

İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı

Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim son hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'da yağış bekleniyor mu? Marmara Bölgesi'nde bugün ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte yapılan son tahminlere göre sıcaklık ve hava durumu...

İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün bazı illerde sağanak yağışın kuvvetli olmasını bekliyor. Yapılan son tahminlere göre İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte bugün ve hafta sonu İstanbul ve diğer illerde beklenen sıcaklık değerleri.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölgenin kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanağın başta güney ilçeleri olmak üzere Edirne ile Tekirdağ’ın merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum oluşum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

17 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 26 derece.

DİĞER İLLERDE HAVA DURUMU

BURSA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C Az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul hava durumu bugün nasıl Meteorolojiden Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı

 

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