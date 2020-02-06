İstanbul hava durumu... Kar yağacak mı?

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Gece saatlerinde sulu kar yerini kar yağışına bırakacak. İstanbullular kar yağışının ne kadar etkili olacağını araştırıken bir yandan da 5 günlük hava durumunu merak ediyor. İşte detaylar...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, kent genelinde cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayarak cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan son değerlendirmelere göre;

Bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde geçmesi beklenmektedir.

Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın, İstanbul’da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa), Cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Kuvvetli Kuzeybatılı rüzgârlar ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede (10 ila 15 derece) düşerek, önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden il genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Perşembe Karla Karışık Yağmurlu 4°C 5°C

Cuma Kar Yağışlı 1°C 5°C

Cumartesi Kar Yağışlı -1°C 2°C

Pazar Hafif Kar Yağışlı -2°C 4°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 0°C 7°C