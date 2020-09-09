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09.09.2020 - 10:41 |

İstanbul hava durumu | Meteoroloji hava durumu uyarısı

Meteoroloji hava durumu ile ilgili uyarılarda bulundu. İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor. Peki, 9 Eylül 2020 bugün hava durumu nasıl olacak? İşte son tahminler...

İstanbul hava durumu | Meteoroloji hava durumu uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olması nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL °C, 29°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 30°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

Corona virüse yakalanan hastaların ciğerlerindeki dehşet veren görüntüEdirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Alper Eker, corona virüs hastalığına yakalanan kişilerin ciğerlerinde oluşan dehşet veren tahribi bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle göstererek, vurdumduymaz vatandaşlar için önemli açıklamalarda bulundu.
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