Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl, yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminleri derledik. İstanbul hava durumu nasıl? Yağışlar ne kadar sürecek, fırtına çıkacak mı? İşte yapılan son tahminlere göre İstanbul hava durumu...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul bugün parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE'DE YAĞIŞ

Edirne'de bir anda başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden ortaya çıkan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da minibüs duraklarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri de oluştu.

Edirne-Kapıkule karayolunun 7. kilometresinde yola devrilen ağaç, polis ekipleri tarafından yol kenarına çekildi.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün 09.00-21.00 saatleri arasında Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirildi.

Açıklamada, "Marmara'nın batısında (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor." denildi.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ