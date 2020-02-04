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04.02.2020 - 22:44 |

İstanbul hava durumu nasıl olacak? 5 Şubat İzmir ve Ankara için Meteoroloji'den son dakika açıklamaları

Birkaç gündür kapalı havanın etkisinde olan İstanbul'da yarın yeni haftanın ilk üçüncü gününde yollara düşecek milyonlarca vatandaş, şimdiden İstanbul'da bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. İşte 25 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 5 Şubat hava durumu tahminleri...

İstanbul hava durumu nasıl olacak? 5 Şubat İzmir ve Ankara için Meteoroloji'den son dakika açıklamaları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli (25-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 12°C, 15°C Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 6°C, 15°C Çok bulutlu

İZMİR 15°C, 18°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Çığın altında kalan minibüsteki 5 kişi sağ kurtarıldıVan-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, diğer şahısları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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