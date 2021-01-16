İstanbul hava durumu! Son dakika İstanbul'a kar ne zaman yağacak! Meteoroloji'den açıklama!

İstanbul hava durumu ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da kar yağışının başlayacağı zaman ile ilgili detay ortaya çıktı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika gelişmeleri...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbullular kar yağışı ile ilgili detayları araştırıyorlar. Meteoroloji'nin geçtiği son verilere göre, İstanbul'da bu akşam yoğun ve kuvvetli kar yağışı başlayacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6