MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul hava durumu! Son dakika İstanbul'a kar ne zaman yağacak! Meteoroloji'den açıklama!
ABONE OL
16.01.2021 - 10:00 |

İstanbul hava durumu! Son dakika İstanbul'a kar ne zaman yağacak! Meteoroloji'den açıklama!

İstanbul hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Meteoroloji'nin geçtiği son verilere göre İstanbul'da kar yağışının yağacağı zaman tahmin ediliyor. Peki son dakika İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul hava durumu ile ilgili detaylar...

İstanbul hava durumu! Son dakika İstanbul'a kar ne zaman yağacak! Meteoroloji'den açıklama!

İstanbul hava durumu ile ilgili detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da kar yağışının başlayacağı zaman ile ilgili detay ortaya çıktı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika gelişmeleri...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbullular kar yağışı ile ilgili detayları araştırıyorlar. Meteoroloji'nin geçtiği son verilere göre, İstanbul'da bu akşam yoğun ve kuvvetli kar yağışı başlayacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6

Korkunç olay! Ayak tabanları patladıErzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kalecik köyünde, amca çocukları Mustafa Yalçın (13) ile Ahmet Yalçın (16) birlikte taşıdıkları inşaat demiri, yüksek gerilim hattıyla temas edince her ikisinin de ayak tabanları patladı. Olaydan sonra baygınlık geçiren kuzenler, akrabaları Muhanur Yalçın (60) tarafından vücutlarındaki elektriği alsın, diye toprağa gömdü. Köye gelen sağlık ekibince 2 çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Kanser sandılar! Akciğerinden çıkan şoke etti

Kanser sandılar! Akciğerinden çıkan şoke etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet