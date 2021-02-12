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12.02.2021 - 08:24 |

İstanbul hava durumu son dakika | Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi...

İstanbul hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan soğuk ve kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren hissedilir soğuklar başladı. Hafta sonu beklenen kar yağışı ve soğuk hava ile ilgili İstanbul Valiliği de uyarılarda bulundu. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul hava durumu son dakika...

İstanbul hava durumu son dakika | Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi...

Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporuna göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerindeki hava sıcaklıklarının cuma günü Trakya'dan başlayarak azalmasının beklendiği belirtildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıkların hafta sonunda bölge genelinde 6 ila 15 derece azalacağı, mevsim normalleri civarına ve cumartesiden itibaren 4 ila 6 derece altına ineceğinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor." denildi.

Açıklamada, İstanbul'da havanın yarın ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, cumartesi ise çok bulutlu geçmesinin tahmin edildiği, pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

Pazartesi, salı ve çarşamba günleri kar yağışının aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, maksimum sıcaklığın, perşembe günü 19 dereceyken pazartesi 3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

 

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladıGelen son dakika haberine göre; İstanbul’da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Kar kalınlığını tahmin etmenin yanıltıcı olacağını belirten uzmanlar, İstanbul’da yoğun kar yağışı bekliyor. Bu arada İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.
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