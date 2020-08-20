20.08.2020 - 21:37 |
İstanbul hava durumu yarın nasıl, yağış var mı? (21 Ağustos) Metoroloji'den İstanbul yağmur uyarısı
Bir süredir oldukça sıcak günler geçiren İstanbul'da yağışlı havalar yeniden yüzünü gösteriyor. Yaklaşık 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı megakentte 21 Ağustos hava durumu da belli oldu. Peki yarın İstanbul'da yağış olacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahminleri...
Birkaç gündür yaz sıcaklarının oldukça etkili olduğu İstanbul'da 21 Ağustos Cuma gününe ilişkin hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...
İSTANBUL HAVA DURUMU (21 AĞUSTOS)
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin; sabah ilk saatlerden yarın öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Antalya'da yüksek ses tartışması silahlı kavgaya dönüştüAntalya'nın Alanya ilçesinde yüksek ses cezası uygulanması nedeniyle bir gece kulübü sahibi ve çalışan DJ C.D. arasında tartışma çıktı. Eve giden C.D., beraberinde ağabeyi A.D. (29) ile yeniden iş yerine geldi. Yanlarında getirdikleri tüfekle rastgele çevreye ateş açan iki kardeşi polis etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Olarda 2 kişi yaralanırken, kardeşlerden A.D. tutuklanırken, kardeşi serbest bırakıldı.