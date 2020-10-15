İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 24 milyon uyuşturucu ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce havalimanı yolcu salonunda birkaç gün içerisinde 4 operasyon gerçekleştirdi. İlk operasyonda, şüpheli iki yolcuya ait toplam 6 adet valiz ekiplerce x-ray tarama cihazı ve narkotik dedektör köpeği ile kontrol edilerek valizlerin incelendi. Yapılan aramada içerisinde baharat bulunan poşetlerin arasında yeşil renkli bir bitkiye rastlandı. Bitkilerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazında yapılan kontrolünde "khat" cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, valizlerin içerisinde toplam 53,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

KURYE SORGUSUNUN ARDINDAN OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Operasyonu derinleştiren gümrük ekipleri uyuşturucu kuryeliği yapan yabancı uyruklu kişilerin sorgularında uyuşturucuyu almak için havalimanına gelecek aracın bilgilerine ulaştı. Uyuşturucunun Türkiye'deki alıcılarını taşıdığı düşünülen aracın tespiti için bir çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüpheli araç tespit edilerek bir süre önce havalimanı otoparkından ayrıldığı belirlendi. Ekipler şüphelileri aracın içerisinde yakalandı. Yapılan aramada ise 31,3 kilogram daha khat cinsi uyuşturucu ele geçirilirken soruşturma kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

KARGODA EŞYADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise havalimanı kargo terminal bölümünde yapılan risk analizi sonucu şüpheli görünen gönderi açılarak arandı. Nijerya'dan gelerek İstanbul üzerinden Amerika'ya gönderilecek tekstil eşyası olarak beyan edilen eşyanın altında toplam 113 kilogram khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu arada havalimanı kargo terminalinde yapılan diğer operasyonda ise şüpheli kargonun içerisinde 216 kilogram Khat cinsi uyuşturucu yakalandı. Gümrük Muhafaza ekiplerince havalimanında yapılan son uyuşturucu operasyonunda ise şüpheli yolcu ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan risk analizi sonucu x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpek ile kontrol edilen yolcunun bagajından toplam 6 kilogram kokain çıktı.

YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDELERİN PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON TL

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin 4 uyuşturucu operasyonu sonucunda ele geçirdiği toplam 420 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 24 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.