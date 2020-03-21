İstanbul Havalimanı'nda yeni uygulama! Ve başladı...

Çin'den dünyaya yayılan corona virüse karşı alınan önlemler her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda yeni bir ek tedbir daha uygulanmaya başladı. Ocak ayından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından ilk olarak Çin başta olmak üzere Uzak Doğu uçuşlarında, sonrasında ise tüm uçuşlarda başlatılan termal kamera uygulaması sürerken, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından, giden yolcu katından terminale giriş yapmak isteyen yolcu ve personellerin ateşi ölçülerek terminale alınmaya başlandı.

Terminal giriş kapılarında bulunan güvenlik görevlileri, ellerindeki dijital ateş ölçme cihazlarıyla havalimanına giriş yapan herkesin ateşini ölçüyor.

Corona virüs'ün belirtilerinden biri olan yüksek ateş durumuna rastlanması durumunda ise kişi, İstanbul Havalimanı'nda görevli Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü bünyesindeki sağlık ekiplerine yönlendirilerek gerekli kontroller sağlanacak.