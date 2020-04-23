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23.04.2020 - 03:20 |

İstanbul için sahur saat kaçta bitecek? (24 Nisan Cuma) İstanbul Sahur vakti ne zaman bitiyor? İstanbul Ramazan imsakiyesi

İslam alemi için en mübarek ay olan Ramazan bu gece başlıyor. İlk sahur ve iftar için nefesler tutulmuş durumda... 1 ay boyunca Ramazan coşkusu ve bereketi yaşanacak. Şimdi tüm Türkiye imsakiyeyi araştırırken İstanbullu vatandaşlar da 'İstanbul'da iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta?' sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

İstanbul için sahur saat kaçta bitecek? (24 Nisan Cuma) İstanbul Sahur vakti ne zaman bitiyor? İstanbul Ramazan imsakiyesi

11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da milyonlarca vatandaşımız merakla yaşadıkları şehrin iftar ve sahur saatlerini merakla araştırıyor. İşte büyük bir heyecanla araştırılan 2020 İstanbul imsakiyesi ve İstanbul'da ilk iftar ve sahur saat kaçta sorularının cevapları...

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020

Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı.

İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek.
 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2920:0021:29*
225.04.202004:2720:0121:31
326.04.202004:2520:0221:32
427.04.202004:2320:0321:33
528.04.202004:2220:0421:35
629.04.202004:2020:0521:36
730.04.202004:1820:0621:38
801.05.202004:1620:0721:39
902.05.202004:1420:0921:41
1003.05.202004:1320:1021:43
1104.05.202004:1120:1121:44
1205.05.202004:0920:1221:46
1306.05.202004:0720:1321:47
1407.05.202004:0620:1421:49
1508.05.202004:0420:1521:50
1609.05.202004:0220:1621:52
1710.05.202004:0120:1721:53
1811.05.202003:5920:1821:55
1912.05.202003:5720:1921:56
2013.05.202003:5620:2021:58
2114.05.202003:5420:2121:59
2215.05.202003:5320:2222:01
2316.05.202003:5120:2322:02
2417.05.202003:5020:2422:04
2518.05.202003:4820:2522:05
2619.05.202003:4720:2622:07**
2720.05.202003:4520:2722:08
Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
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