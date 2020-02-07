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07.02.2020 - 15:55 | | AA

İstanbul için son dakika kar uyarısı

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul için son dakika kar uyarısı

Son dakika haberi I İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışının saat 19.00'dan itibaren aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı D-100'ün altında kalan güney ilçelerde 2-5, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7, TEM'in kuzeyinde de 5-12 santimetre kar örtüsünün oluşacağı öngörülüyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

İBB, 1373 araç-iş makinesi ve 6 bin 882 personelle çalışmalarını yürütecek. İstanbul'da 232 bin ton tuz ve 1200 ton solüsyon depolarda bulunduruluyor. İBB ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olması isteniyor.

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