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14.02.2021 - 23:11 | | AA

İstanbul için son dakika kar uyarısı

Son dakika haberine göre, İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışının, yarın ve salı günü de etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için son dakika kar uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının; yarın ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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