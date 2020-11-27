İstanbul için umut olacak yeni projeler

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, İstanbul başta olmak üzere depreme karşı alınacak yeni önlemleri açıkladı. Güllüoğlu, beklenen İstanbul depremi için mükemmele yakın “İstanbul Afet Müdahale Planı” hazırlandığını, ayrıca polislerden oluşan “PAK (Polis Arama Kurtarma)” adıyla yeni yapı kuracaklarını belirtti. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun bilgisine başvurduğu Güllüoğlu, yeni projeleri ve yürütülen çalışmaları özetle şöyle anlattı:

KANUN ÇALIŞMASI: Afet Risklerinin Azaltılması Kanunu taslağı çalışması başlattık. Alanında otorite akademisyenler, uzman kuruluşlarla gruplara bölündük, dünya literatürünü tarıyoruz. Doğru zemine doğru bina konulacak. Fay Yasası konusu da bu kanunun bir bölümü olarak çalışılıyor.

İZLEME SİSTEMİ: Yeni yaklaşımla yüksek katlı binalara Yapısal İzleme Sistemi koyuyoruz. Böylece o binada depremden dolayı problem, hasar var mı yok mu özellikle yüksek katlı binalar için izleyebiliyoruz.

RİSK PLANI: Bizim için çok heyecan verici bir proje olarak İl Risk Azaltma Planları (İRAP) çalışması pilot olarak Kahramanmaraş’ta başladı. İRAP’la 81 ilin deprem, sel, heyelan, değişik afet türlerine yönelik tehlike ve riskleri tespit edilecek. 2020 sonunda 7 il bitecek.

HER BİNAYA AFİŞ: Türkiye genelinde 18 bin 925 toplanma alanı, 26 lojistik depomuz var. İlk defa İstanbul’da da Kağıthane ve Zeytinburnu’ndan başlayarak her bir binaya afiş asarak o binaya en yakın üç toplanma alanını ilan etmeye başlıyoruz.

AFET PLANI: İstanbul Afet Müdahale Plan hazırlığımız Türkiye’deki hazırlığımızın bir öncüsü olacak. “Bütün Türkiye’den kaç saatte kim nereden gelebilir? Hangi ekipman gelebilir? Hangi depo kullanılabilir? Hangi yolda ne olursa alternatif nedir?” gibi teferruatlı bir çalışmayı yürütmeye çalışıyoruz. İstanbul’da 500 arama kurtarma konteyneri yerleştiriyoruz.

POLİS KURTARMA TİMİ: İstanbul’da polis içinde her türlü eğitim ve ekipmanın verildiği “PAK” diye bir yapı kuruyoruz. İstanbul özelinde belediyeler, polis, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma kapasitesi artacak.

OKUL BAHÇELERİ: Toplanma alanı ayrı, barınma alanı ayrı. Barınma alanı daha büyük, mahalle ve parklarda değil, altyapı hazırlıkları, su, kanalizasyon, elektrik gibi hazırlıkların olacağı yerler. Toplanma alanından oralara sevk edeceğiz.

DEPREM ÖLÇÜMÜ: Depremi ölçümünü sismometre yerine fiber optik kablolarla yapacak ASELSAN’la yeni bir çalışmaya başladık.



Doğal gaz ve elektrik otomatik kesilecek



Deprem başladığında sismometrelerden alınan birinci dalgayla beraber doğal gaz ve elektriğin otomatik olarak kesildiği, havaalanlarına bilginin verildiği bir sistem İstanbul ve Bursa için uygulama aşamasında. İstanbul’da İGDAŞ ve Kandilli rasathanemizin ortaklığında, Bursa’da AFAR ve Bursa’daki gaz şirketinin ortaklığında bu çalışmalar yürütülüyor. Bunu bütün Türkiye’ye yaymak için çalışıyoruz. Böylece, ‘ikinci afet’ dediğimiz yangınlar, elektrikten kaynaklı kazalar çıkmayacak.