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16.05.2020 - 19:26 |

İstanbul iftar vakti bugün 2020 - İstanbul'da iftar - sahur saat kaçta?

İstanbul iftar vakti için merak arayış başladı. Bugün İstanbul'da iftar saat kaçta? İstanbulluların sabırsızlıkla araştırdığı istanbul imsakiyeyi haberimizde derledik. 16 Mayıs 2020 İstanbul'da sahur ve iftar vakti haberimizde...

İstanbul iftar vakti bugün 2020 - İstanbul'da iftar - sahur saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye bilgilerini paylaştı. Bugün için araştırmaya geçen vatandaşlar, İstanbul iftar vaktini sorguluyor. İstanbul'da iftar saat kaçta? İstanbul'da sahur saat kaçta? İşte İstanbul imsakiye 2020...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2020

İstanbul'da bugün iftar saati 20:23

İSTANBUL SAHUR VAKTİ 2020

İstanbul'da sahur vakti 03:50

İSTANBUL İMSAKİYE 2020

İstanbul iftar vakti bugün 2020 - İstanbulda iftar - sahur saat kaçta

 

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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