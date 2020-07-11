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11.07.2020 - 13:47 | | DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya önünde incelemelerde bulundu

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya önündeki polis önleminde incelemelerde bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya önünde incelemelerde bulundu

 

Cami statüsü alan Ayasofya önünde bugün de hareketlilik sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi Ayasofya önüne geldi.

Polis ekiplerinin Ayasofya önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da denetimleri yerinde kontrol etmek için Ayasofya'ya geldi. Öğlen ezanı okunmasından yaklaşık 20 dakika kadar önce gelen Aktaş, Ayasofya'nın içine girdi. Aktaş, Ayasofya'da yaklaşık 40 dakika kalmasının ardından Ayasofya'dan ayrıldı.

VATANDAŞLAR EZANA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Öğle namazı saatinde Ayasofya'da ezan okunmasını meydanda bekleyen vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaş cep telefonlarıyla Ayasofya'da ezan okunmasını kaydetti.

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