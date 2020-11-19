İstanbul - İzmir hava durumu | Meteoroloji son dakika bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Peki, bugün hava nasıl? İstanbul'da hava durumu, İzmir'de hava durumu nasıl? Kuvvetli yağış uyarısı hangi bölgelere verildi? Kar yağışı mı geliyor? İşte 19 Kasım 2020 son hava durumu tahminleri...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de akşam saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde de gece saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya, Karamam, Aksaray, Niğde genelinde havanın akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece düşmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice esmesinin beklendiği bildirildi.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Ege ve Akdeniz bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, akşam saatlerine kadar Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da sıcaklık 15 derece. Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de sıcaklık 15 derece. Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı.