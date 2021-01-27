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27.01.2021 - 07:57 |

İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün İstanbul hava durumu...

İstanbul'da yağmur aralıksız devam ederken kar da kapıya dayanmış durumda... Yağışlar yüz güldürürken kar yağışının zamanı merak edilmeye başlandı. İşte bugünkü İstanbul hava durumu ve "İstanbul kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı...

İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün İstanbul hava durumu...

Kar İstanbul'a çok yaklaştı. İstanbul'da sabah saatlerinde aralıksız yağmur yağarken kar yağışının saati araştırılmaya başlandı. İstanbullular yoğun şekilde "İstanbul kar ne zaman, saat kaçta yağacak?" sorusuna cevap arıyorlar. İşte İstanbul hava durumu...

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısı ile zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Trakya kesimi ile Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Çanakkale ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor." denildi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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