İstanbul ‘kar’a kavuştu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nde genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtildi. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağışın yoğun kar (20 - 40 santimetre) şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi.



Buzlanmaya dikkat



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde beklenen yoğun kar yağışının İstanbul’da da etkili olacağını bildirdi. İstanbul’da genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtildi. İstanbul’da yoğun kar yağışının kıyılarda 5 - 10, iç kesimlerde 10 - 15, yüksek kesimlerde ise 15 - 20 santimetre kalınlık oluşturabileceğinin tahmin edildiği vurgulandı. Yetkililer, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmalarını istedi.



İstanbul Valisi’nden uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün verdiği son bilgilere göre, İstanbul’da yoğun kar yağışı tahmin edildiğini belirtti. Vali Yerlikaya, “İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı. Yerlikaya’nın iletisinin ekinde paylaştığı ve Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere yer verilen bültende, “Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Havadan etkilenecek faaliyetlerde dikkatli olunmalıdır” denildi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4 bin 79 kilometre yol ağında, 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60 bin ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında” bilgisini verdi.



Avrupa Yakası’nda Kağıthane, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri ve Arnavutköy’de karla karışık yağmur etkili oldu. Anadolu Yakası’nda ise Beykoz ve Ümraniye’de kar etkisini sürdürdü. Beykoz’da bazı vatandaşlar çocuklarıyla evlerinin önünde kar topu oynadı.