İstanbul kendini dışarı attı

Salgın gölgesinde İstanbullular, güneşin tadını çıkardı. Galata Köprüsü’nde balık tuttu, Mısır Çarşısı ve Tahtakale’de alışveriş yaptı, sahillere akın etti. Kimi Boğaz’da yüzdü kimi parklarda piknik ve yoga yaptı. Vatandaşlar Maçka Parkı, Bebek, Caddebostan doldu taştı. Sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan vatandaşlar, çimlerde kalabalık gruplar halinde oturdu. Belgrad Ormanı’nda ise aralarından çocukların ve 65 yaş üstü vatandaşların da bulunduğu onlarca insan piknik yapıp mangal yaktı. Uzun bir aradan sonra konuklarını ağırlamaya başlayan bir diğer yerde hafta sonları dolup taşan Adalar’dı. Sakin bir cumartesi getiren Adalar’da faytonların kaldırılması nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşandı. Adanın eski günlerine dönmesini bekleyen esnaf, yerli ve yabancı turistlerin gelmesini beklediklerini söyledi.