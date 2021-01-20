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20.01.2021 - 13:35 | | AA

İstanbul merkezli 2 ilde operasyon! 9 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sözde sivil mahrem imamlarından oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9’u yakalandı.

İstanbul merkezli 2 ilde operasyon! 9 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde sivil mahrem imamlarından oldukları gerekçesiyle öğretmen ve müdür yardımcısı oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Gaziantep’te 12 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9’unu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Merdivenden kızak yaptılar, aracın arkasına bağlayıp doyasıya eğlendilerSivas’ın Zara ilçesinde merdivenden yaptıkları kızağı arabanın arkasına bağlayıp kayan gençler doyasıya eğlendiler.
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