Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± polis ekipleriÂFETÃ–/PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Ã–rgÃ¼t Ã¼yelerince Ã¶rgÃ¼t iÃ§i haberleÅŸmede kullanÄ±lan "BYLOCK" programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen ve daha Ã¶nce yapÄ±lan operasyonlarda etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mleri kapsamÄ±nda haklarÄ±nda beyanda bulunulan ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi.

DÃ¼n Ä°stanbul merkezli 7 ilde dÃ¼zenlenen, aralarÄ±nda ihraÃ§ edilen kamu personelleri ile Ã¶rgÃ¼t iÃ§i evlilikten sorumlu izdivaÃ§ sorumlusu, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde 'Alevi yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n ÃœskÃ¼dar imamÄ±', bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lge talebe mesullÃ¼ÄŸÃ¼, TSK ve Emniyet iÃ§erisinde mahrem imamlÄ±k yapan ÅŸÃ¼phelilerin de bulunduÄŸu toplam 19 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin buradaki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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