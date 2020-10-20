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20.10.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul meydanları için oylama başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının halk oylaması dün başladı.

İstanbul meydanları için oylama başladı
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Meydanların yeni tasarımlarını “İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor” temasıyla yarışmaya açan İBB, en yoğun kullanıcı kitlesine sahip iki meydan ile kıyı bandına ilişkin tasarımları uzman jürinin değerlendirmesine sunmuştu. Jürinin seçtiği ilk 3 proje, şimdi İstanbul halkının değerlendirmesine sunuldu. İstanbullular 12 Kasım 2020 tarihine kadan istanbulsenin.org üzerinden T.C. kimlik numaraları ile oy kullanabilecek.

İstanbul meydanları için oylama başladı

‘Çok heyecanlıyız’

Taksim Meydanı için 19 nolu Obruk adını verdikleri proje ile yarışan mimar Kutlu İnanç Bal, “Taksim gibi önemli bir merkezin tasarımı için çok önceden alışık olmadığımız şekilde, halkın da belirleyici olacağı çok farklı bir deneyim yaşıyoruz. Tasarım ve proje yarışmaları daha önce hiç bu kadar göz önünde olmamıştı. Çok heyecanlı ve umutluyuz” diye konuştu. 15 nolu proje sahipleri ise yaptığı açıklamada, “Herkesin meydanı olacak, ortak bir tecrübeyi beraberce büyüteceğimiz bir Taksim hayal ediyoruz.  Toplumdan gelen katkıların önemli olduğu bir çağdayız” ifadelerini kullandı.

 

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