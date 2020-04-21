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21.04.2020 - 17:56 | | AA

İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Pandemi Kurulu ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptıklarını belirtti.

İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için her kesimle istişare içinde olduklarını belirterek, gerçekleştirilen iş birliğine dikkati çekti.

Twitter'dan #BirlikteBaşaracağız ve #EvindeKalİstanbul hashtagı ile yaptığı paylaşımında Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İl Pandemi Kurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir mücadele yürütüyoruz. İstanbul'da hep birlikte tüm kesimlerle istişare ve iş birliği içerisindeyiz."

İstanbul Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

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