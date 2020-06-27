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27.06.2020 - 13:05 | | DHA

Son dakika: İstanbul Riva açıklarında can pazarı! Geceyi ateş yakarak geçirdiler

Son dakika haberlere göre, İstanbul Beykoz Riva'da teknenin çarptığı kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Riva açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi. Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri teknedeki yaralı kadını kendi teknelerine alarak hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altın alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler mahsur kalanların kurtarılmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

Ormanda görevli Ahmet Akça "Sabah 06.00 gibi bir kişi buraya geldi. Tekne kazası yaptığını, telefonunun şarjının bittiğini söyleyerek bizden yardım istedi. Telefonla itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Mahsur kalmışlar teknede sabaha kadar. Teknedeki bir kadın da boynundan yaralanmış" dedi. Başka bir çalışan ise "Teknenin aküsünde bir sıkıntı olunca kayalıklara çarpmış. Teknede mahsur kalmışlar. Yardım istediler bizden" diye konuştu.

Son dakika: İstanbul Riva açıklarında can pazarı Geceyi ateş yakarak geçirdiler

Son dakika: İstanbul Riva açıklarında can pazarı Geceyi ateş yakarak geçirdiler

Tekne kayalıklara çarptı! İki kişi mahsur kaldıİstanbul Beykoz Riva'da teknenin çarptığı kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
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