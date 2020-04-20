İstanbul şehir hastanesi nerede? Şehir hastanesi ne zaman açılıyor?

İstanbul'da şehir hastanesinin nerede olduğu ne ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği İstanbul şehir hastanesi haberlerinde son durum nedir? Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olan İstanbul şehir hastanesi nerede? Ne zaman açılacak?

İSTANBUL ŞEHİR HASTANESİ NEREDE, NE ZAMAN AÇILIYOR?

Son dakika haberi I Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını belirten Koca, "İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemize ve milletimize İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Burası yap-işlet-devret anlayışıyla yapıldı. Rönesans ortağına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu işi başaramayacaklar diyenler çıktı. Bu işi Türk müteahhitleriyle ve yabancı ortakla başardık. Temelini attığımız günden bu yana bu işi başaramayacaklar diyenler çıktı, hamdolsun bu işi başardık ve şimdi ilk etabını bugün açıyoruz, ikinci etabını da mayıs ayının 20'sinde açacağız.

Gelişmiş ülkelerdeki sağlık sistemlerinin dahil çöktüğü bir dönemde elimizdekinin kıymetini iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Türkiye kendi ayaklarının üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Kendi kendimize yeterli olmanın, hatta dostlarımıza yardım edebilecek seviyede bulunmamızın seviyesini görüyoruz

Yeşilköy ve Sancaktepe'de hastane inşaatları sürüyor. Bugüne kadar 10 şehir hastanesini hizmete aldık.

Sağlık sigortası kapsamında olmayan neredeyse kimse yok.

8 şehir hastanesini yıl sonuna kadar hizmete alacağız.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

3 ana bloktan oluşan Başakşehir Şehir Hastanemiz 8 branş hastanesini içinde barındırmaktadır.

Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta hizmet verecektir.

Bugün itibarıyla bin 35 nitelikli yatağı daha sağlık sistemimize katıyoruz.

Hastane en gelişmiş görüntüleme araçları ile donatılmıştır. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı. Acil laboratuarımız hastanenin tam olarak devreye girmesi ile hizmete girecek. Bu dönemde bizim için önemli olan kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir.

İyileşmiş olan hastadan plazmasını alıp tedavi amaçlı kullanmak amacıyla alt yapıya sahiptir. Şu an pandemi amaçlı kullanabileceğimiz için gerekli altyapıyı tamamladık.

Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.

YERLİ VE MİLLİ VANTİLATÖR

Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.100 yerli solunum cihazının teslimatı yapılıyor. Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı’nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık.

Son dakika... İstanbula yeni şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlardan brifing alıyor

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz. Mayıs ayının sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak