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06.08.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

İstanbul Sözleşmesi için kadınlar sokakta

Kadınlar, Türkiye’nin şiddet ile mücadelede önemli bir uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemesi ve sözleşmenin tam olarak uygulanması için sokaktaydı.

İstanbul Sözleşmesi için kadınlar sokakta

Türkiye’nin farklı illerinde eylemler düzenleyen kadınlar, ‘Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz’, ‘İstanbul Sözleşmesi’ni uygula’, ‘Eşitlik ve özgürlük için mücadeleye’ sloganları attı. İstanbul’da Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde de yüzlerce kadın bir aradaydı. Eylemde, erkekler tarafından öldürülen kadınların isimleri tek tek okundu. Grup adına yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erkek şiddetiyle aramızdan ayrılan kadınların isimlerini ezbere sayıyoruz. O isimler şimdi elimizde, eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bu kadınlar hayatta olabilirlerdi. ‘Hayatlarımız için İstanbul Sözleşmesi uygulansın’ diyoruz. Kadına yönelik şiddet her gün arttığı halde, İstanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde uygulanmasını değil, kaldırılmasını gündeme getirenler bu cinayetlerin ortaklarıdır.” 

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