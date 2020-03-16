İstanbul trafiğinde ilginç görüntü! Corona virüs...

Türkiye'de corona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşların tedbirleri arttı. İstanbul'da vatandaşların bazıları maskeli önlem alırken, kolonya ve dezenfektan kullanımında da artış görüldü.
Corona virüs karşı alınan korunma yöntemleri ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Trafikte seyir halindeki otomobilin içinde iki genç corona virüsten korunmak için tulum, maske ve gözlük taktı. Corona virüsten korunmak için böyle bir yöntem seçtiklerini söyleyen gençler kendilerini çeken DHA kamerasına selam vermeyi ve gülümsemeyi ihmal etmedi.
İtalya'da bulunan Türk akademisyen dehşete düşürdü! "Boğularak ölüyorlar"Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan corona virüs salgını nedeniyle Avrupa ülkesi İtalya zor günler geçiriyor. Çin'den sonra en fazla ölüm oranına sahip olan İtalya'da görev yapan araştırma görevlisi Senem Önen'in anlattıkları dehşete düşürdü. Dünyanın korkunç videoları görmediğini savunan Önen salgına yakalanan hastaların son safhada boğularak öldüğünü dile getirdi.