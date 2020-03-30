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30.03.2020 - 09:12 | | İHA

İstanbul trafiğine corona virüs etkisi... 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı

Türkiye'de de corona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 20’lere kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan corona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul adeta sessizliğe büründü. Pazartesi günü sabah saatlerinde adete kilitlenen İstanbul trafiğinin bugün yoğunluk seviyesi yüzde 20 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul trafiğine corona virüs etkisi... 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı

İstanbul trafiğine 'corona virüs' etkisi; 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldıTürkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 20’lere kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
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