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18.03.2020 - 09:34 | | DHA

İstanbul trafiğine 'corona virüs' etkisi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler İstanbul trafiğine yansıdı. İstanbulluların evde kalmasıyla normal günlerde sabah saatlerinde yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu yüzde 25'lere düştü. Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarılarını dikkate alan İstanbullular evinde kalmayı tercih etti.

İstanbul trafiğine 'corona virüs' etkisi

Vatandaşların evde kalmasıyla sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 50'lere çıkan trafik yoğunluğu bugün yüzde 25 seviyelerine geriledi. Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı D100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin akıcı olduğu görüldü.

TOPLU TAŞIMA KULLANAN SAYISI AZALDI

İstanbul'un en kalabalık metrobüs istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy Durağı da boş kaldı. Toplu taşıma kullanan insan sayısının azlığı dikkat çekti.

ANADOLU YAKASINDA DA YOĞUNLUK DÜŞTÜ

D100 Karayolu Kartal Mevkii'nde her iki istikamette de trafiğin sakin olduğu gözlemlendi.

TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK YAŞANMADI

Sabah saatlerinde izdihamların yaşandığı Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşanmadı. Vatandaşların corona virüse karşı önlem aldıkları görüldü. Maske ve eldiven takan yolcular metrobüse binmeden ellerini dezenfekte etti. Yusuf Çakır "Herkesin dikkatli olmasını istiyorum. Önlemin almasını maske ve eldiven takmalarını, özellikle ellerimizi yıkamamız gerekiyor" dedi. Metrobüse bineceğini söyleyen Seher Yalçın, "Çalışıyoruz. Mecbur toplu taşımayı kullanıyorum. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
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