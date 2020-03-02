İstanbul Üniversitesi 'koronavirüs' için hazırladı! 'Çin'den gelen kargolar ile hastalık bulaşabilir mi?'

Türkiye'de henüz Kovid-19 vakasına rastlanılmadığına vurgu yapılan kılavuzda, "COVID-19 salgınına hazır mıyız?", "COVID-19 ile Grip arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?", "Bulaşma yolları nelerdir?", "Çin veya diğer riskli ülkelerden gelen kargolar ile hastalık bulaşabilir mi?", "Hangi durumlarda COVID-19 enfeksiyonundan şüphelenilmeli?", "Şüpheli hastayla temas durumunda ne yapılmalı?", "COVID-19 teşhisi nasıl konulur?", "Klinik Özellikleri Nelerdir?", "Hastalık kimlerde ağır seyretmektedir?", "Yaşa göre hastalığın ağırlığı nasıl değişmektedir?", "COVID-19 için etkili bir tedavi var mıdır?", "COVID-19 için aşı var mıdır?", "Korunma önlemleri nelerdir?", "Kimler hangi maskeyi kullanmalı?", "COVID-19 hastalığı evde atlatılabilir mi?" gibi başlıklarda merak edilen soruların yanıtları verildi.

Kılavuzda dikkati çeken, "Çin veya diğer riskli ülkelerden gelen kargolar ile hastalık bulaşabilir mi?" başlığında ise şu bilgiler verildi:

"Genel olarak bu virüsler cansız yüzeylerde oldukça kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütünün de bu konuda kısıtlaması yoktur. Ancak dış ortamdan gelen her paket açıldıktan sonra eller yıkanmalıdır."

Kovid-19'un ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) bulunanlarda daha ağır seyrettiğine dikkati çekilen kılavuzda, maske kullanımına ilişkin ise, "2 Mart Pazartesi için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse basit tıbbi maske kullanması önerilmektedir. Filtreli maskeler, hastalara bakım veren sağlık çalı?anları için önerilmektedir." denildi.

Hazırlanan kılavuza, üniversitenin "https://www.istanbulc.edu.tr" adresindeki duyurular bölümünden ücretsiz ulaşılabiliyor.