İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerin online sınavları devam ediyor. Son olarak İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavı gerçekleşti. Dün gece sona eren sınav sonrası "AUZEF sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları peş peşe geliyor.

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF sonuç tarihi hakkında bir açıklama yapılmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları 1 hafta içinde açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 18 Ocak'a çevrilmiş durumda...

ÜNİVERSİTE'DEN ÇOK ÖNEMLİ UYARI

Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.