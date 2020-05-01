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01.05.2020 - 02:00 | | AA

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs konseri

İstanbul Valiliği'nin organize ettiği "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özel konseri" yerin 70 metre altında metro inşaat alanında düzenlenecek.

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs konseri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için Kıraç konseri ile sizlere sesleneceğiz. Şarkılara eşlik etmek için sizleri 16.10’da tv, radyo ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada ise, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu sene evlerimizde karşılıyoruz. İşçi kardeşlerimize ve ailelerine 1 Mayıs coşkusunu bir nebze yaşatmak için İstanbul Valiliği olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için özel bir konser düzenliyoruz. Baharı yaşadığımız ama pandemi nedeniyle alınan tedbirlere uyarak sokağa çıkılmayan bu gün, işçilerimize bir moral olması için gerçekleştirdiğimiz konserimizi açık alanda değil, yerin 70 metre altında ve en zor şartlarda çalışılan metro inşaatı alanında, Gayrette-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda gerçekleştireceğiz. Sevgili Kıraç, Gayrettepe İstasyonu çalışma alanında kısa bir konser ile bizlerle birlikte olacak." denildi.

 

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