03.02.2020 - 10:06 | | İHA
Son dakika... İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı!
İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul’da yeni haftada Perşembe ve Cuma günü kar yağışının etkili olacağının uyarısını yaparak, Perşembe günü hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşeceğini bildirdi.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için son hava tahminlerini paylaştı. Son tahminlere göre İstanbul’da bugün çok bulutlu olması beklenen havanın, yarın rüzgarlı; Çarşamba günü kuvvetli yağmurlu; Perşembe ve Cuma günü ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine İstanbul’da yeni haftanın ilk gününde hava (3 Şubat) çok bulutlu olacak. En düşük 9, en yüksek 15 derece olacak havanın yarın en düşük 10, en yüksek 15 derece; Çarşamba günü en düşük 12, en yüksek 15 derece; Perşembe günü en düşük 2, en yüksek 4 derece; Cuma günü ise en düşük 0, en yüksek 5 derece olacak.
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.