İstanbul Valiliği'nden mesai saatleriyle ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.

TEKNELERE KORONAVİRÜS DENETİMİ

İstanbul Boğazı'nda yolcu teknelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Beşiktaş ve Üsküdar iskeleleri, teknelerdeki yolcular ve görevliler; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edilerek, kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yaptı. Fatih'ten teknelerle hareket eden ekipler, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinde yolcuları kontrol etti. Ekipler, teknelerdeki yolcular ve görevlileri; maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek, kurallara uymaları yönünde onları uyardı.