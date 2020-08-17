İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 17 Ağustos paylaşımı

Vali Yerlikaya, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.

Afete hazırlık hiç bitmeyen bir süreç. Afet olmadan önce hazırlıklı olmak, sonrasında yapılması gerekenleri ve süreci doğru yönetmek gerekir."

Yerlikaya, paylaşımında 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ndeki görüntülerin yer aldığı kısa bir videoya da yer verdi.