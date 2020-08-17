MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 17 Ağustos paylaşımı
ABONE OL
17.08.2020 - 13:40 | | AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 17 Ağustos paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, afete hazırlığın hiç bitmeyen bir süreç olduğunu, afet olmadan önce hazırlıklı olmak, sonrasında yapılması gerekenleri ve süreci doğru yönetmek gerektiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 17 Ağustos paylaşımı

Vali Yerlikaya, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.

Afete hazırlık hiç bitmeyen bir süreç. Afet olmadan önce hazırlıklı olmak, sonrasında yapılması gerekenleri ve süreci doğru yönetmek gerekir."

Yerlikaya, paylaşımında 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ndeki görüntülerin yer aldığı kısa bir videoya da yer verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikayadan 17 Ağustos paylaşımı

 

Bakanlar depremi simülasyonda böyle yaşadıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında İstanbul'da "Afet Eğitim Merkezi" açılış törenine katıldı. Program sonunda Soylu ve Kurum simülasyon merkezinde depremi yaşadı. Bakanlar eğilerek depremin sona ermesini bekledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 kişi öldürdükten sonra 'ciğerini soğutmak için' dondurma yemiş

2 kişi öldürdükten sonra 'ciğerini soğutmak için' dondurma yemiş

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız

Son dakika... Bakan Koca paylaştı! Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız

Sıradaki Haber