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29.03.2020 - 12:02 | | AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 48 saat uyarısı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 48 saat uyarısı!

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

İstanbul Valisi Ali Yerlikayadan 48 saat uyarısı

Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyorANTALYA'da, horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli, çiftliğinde 10 farklı ırkta tavuk ve horoz yetiştiriyor. Her ırk kendine göre renk ve tüy yapısına göre ayrılıyor. Dünyaca bilinen Black Mottled ve Columbia Buff Blue ırkı horoz ve tavukların bulunduğu çiftlikte üretilen yumurtalar da yurt içine satılıyor.
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