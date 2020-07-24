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24.07.2020 - 11:14 | | milliyet.com.tr

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya Camii açıklaması: 'Girişler durduruldu'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu ve misafir girişlerinin durdurulduğunu belirtti.

Vali Yerlikaya, 'Değerli Misafirlerimiz, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Yuvarlak Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Yuvarlak Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Yuvarlak Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak' dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikayadan Ayasofya Camii açıklaması: Girişler durduruldu

Sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştuAyasofya Camii’nin açılışına gitmek isteyen vatandaşlar sahil yolunda yoğun trafik oluşturdu.
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