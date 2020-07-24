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24.07.2020 - 23:57 | | AA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya Camii teşekkürü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında görev alan tüm yönetici ve çalışanlar ile misafirlere teşekkür etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya Camii teşekkürü

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Camii'mizin açılışında günün ilk saatlerinden bu ana kadar sabır ve anlayışla bizlere yardımcı olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu günde görev alan kurumlarımızın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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