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23.04.2020 - 20:51 | | AA

İstanbul Valisi Yerlikaya, video konferansla çocukların bayramını kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı video konferans yöntemiyle kutladı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay yıldızlı bayrağımız onların ellerinde dalgalanacak. Onlar bizim yarınlarımız. Çocuklarımızın ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya iletisinde çocuklarla görüşmesine dair bir de video paylaştı.

THY anlamlı uçuşun görüntülerini paylaştıTürk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'ncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiği özel uçuşun görüntülerini paylaştı.
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