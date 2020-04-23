İstanbul Valisi Yerlikaya, video konferansla çocukların bayramını kutladı

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay yıldızlı bayrağımız onların ellerinde dalgalanacak. Onlar bizim yarınlarımız. Çocuklarımızın ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya iletisinde çocuklarla görüşmesine dair bir de video paylaştı.