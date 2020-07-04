İstanbul Valisi Yerlikaya'dan temizlik, maske ve sosyal mesafeye uyarısı

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kara ve denizde faaliyet gösteren bütün toplu ulaşım araçlarında; Jandarma, Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz gece gündüz denetim yapıyor. Hepimiz temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.