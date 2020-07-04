04.07.2020 - 22:29 | | AA
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan temizlik, maske ve sosyal mesafeye uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, herkesin temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorunda olduğunu bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un kara ve denizde faaliyet gösteren bütün toplu ulaşım araçlarında; Jandarma, Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz gece gündüz denetim yapıyor. Hepimiz temizlik, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
İzmir'de tarihi camiinin muslukları çalındıİzmir'in Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Şadırvanaltı Camii'nde bulunan çeşmenin 12 musluğu ve su sayacı, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, çarşı esnafı olaya tepki gösterdi.