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28.06.2020 - 10:07 | | AA

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için 'sessizlik' mesajı

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınavda olduğu saatlerde İstanbullulara "sessizlik" çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan YKS için 'sessizlik' mesajı

Vali Yerlikaya, YKS ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (TYT) başladığı saatlerde Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Yerlikaya, "ayt2020" etiketiyle yayınladığı mesajında "Sevgili İstanbullular, dünkü sınavı başarıyla tamamladık. Bugün de sessizliğe devam lütfen" çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikayadan YKS için sessizlik mesajı

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