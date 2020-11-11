İstanbul ve Ankara’da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 dışında sokak yasağı

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu dün toplandı. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nden yapılan açıklamada daha önce 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen kararın yeniden değerlendirildiğine dikkati çekilerek, şöyle denildi: “Salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildi.” Açıklamada, kararın uygulamasına 12 Kasım Perşembe gününden itibaren başlanılacağı belirtildi.



Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da yeni kararlar aldı. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi.



Muaf tutulanlar



Hem İstanbul hem de Ankara’da alınan kararda 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan; kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacakları ifade edildi.