MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı
ABONE OL
13.02.2021 - 04:48 | | Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.

İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişiden 21'i gözaltına alındı.

ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN

Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen yerlerden biri de Arnavutköy ilçesi oldu. Polis, Arnavutköy ilçesinde önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Mavigöl Mahallesi Maşuk Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katına operasyon düzenleyen polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul ve Diyarbakırda PKKya operasyon: 21 gözaltı

İstanbul ve Diyarbakırda PKKya operasyon: 21 gözaltı

İstanbul ve Diyarbakırda PKKya operasyon: 21 gözaltı

İstanbul ve Diyarbakırda PKKya operasyon: 21 gözaltı

İstanbul ve Diyarbakırda PKKya operasyon: 21 gözaltı

İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika| MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması! Başlıyor

Son dakika| MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması! Başlıyor

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı

İstanbul ve Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 21 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet