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15.01.2021 - 07:00 |

İstanbul’a 142 yeni Halk Ekmek Büfesi

İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ocak ayı ikinci meclis toplantısı yapıldı.

İstanbul’a 142 yeni Halk Ekmek Büfesi

 Toplantıda, CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı tarafından 2020 yılının son İBB Meclis toplantısında İstanbul’da 142 nokta için verilen yeni halk ekmek büfesi teklifi görüşüldü. Teklif, oybirliği ile kabul edildi. Teklif komisyon tarafından incelendikten sonra ihtiyaç sahibi 3. kişiler tarafından çalıştırılmak üzere halk ekmek büfelerinin işletme hakkı yalnızca üçüncü dereceye kadar şehit yakınları, gazilere, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanlara, dul ve yetimlere verildi. l DHA

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