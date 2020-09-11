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11.09.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul’a 88 kadın metro sürücüsü daha

Metro İstanbul tarafından düzenlenen 25. Dönem Tren Sürücüleri Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan 88 kadın tren sürücüsü, brövelerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan aldı.

İstanbul’a 88 kadın metro sürücüsü daha
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Metro İstanbul Genel Müdürlüğü’ nde düzenlenen programda konuşan İmamoğlu, “Kendi emekleri ile kazandılar. Şimdi ekmek paralarını ve hayatlarını kazanmaya devam edecekler” dedi.

88 yeni sürücüyle birlikte toplam tren sürücüsü sayısı 772’ye, kadın tren sürücüsü sayısı ise 99’a yükseldi. Durmuş ve planlanan metro yatırımlarını hayata geçirilmesi noktasında da çalışmaların sürdüğünü belirten İmamoğlu, Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattını 29 Ekim’de açılacağını duyurdu.

İmamoğlu, “Bu yıl sonuna kadar Eminönü-Alibeyköy yetiştirmek ve yine 2021’de de hizmete açacağımız yeni metro hatlarıyla beraber, bir an önce İstanbul’u şu an inşası devam eden hatlarla buluşturmak konusunda yoğun bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

Pandemi sürecinde İstanbul’a has ve özel kararların alınması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Sağlık tedbirlerimiz her şeyin önünde. Özellikle ulaşım, bu konuda en zor alanlardan birisi. Umut ediyorum, bugün Valilikle beraber yapacağımız toplantıda, İstanbul’a has daha özel tedbirleri ve süreçleri hep beraber çözüme kavuştururuz” dedi. 

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