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25.12.2020 - 16:44 | | İHA

İstanbul’a eroin götürürken yakalanan şahıs tutuklandı!

Bolu’da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda İstanbul’a 5 kilo 50 gram eroin götürürken yakalanan Mustafa B. (47) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul’a eroin götürürken yakalanan şahıs tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 paket halinde 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Mustafa B. (47) ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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