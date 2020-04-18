18.04.2020 - 19:46 | | AA
İstanbul'a giriş çıkışlara yönelik kısıtlama 15 gün daha uzatıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışların durdurulması kararının 15 gün daha uzatıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul il sınırlarında kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların durdurulması,18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 gün uzatılmıştır. Daha önce belirlenen istisnalar bu süre için de geçerlidir."