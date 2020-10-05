İstanbul’a hayvan bakımevi

Tesiste kedi ve köpeklere özel iki ayrı operasyon binası, iki ameliyathane, kan ve idrar tahlillerinin yapılacağı bir laboratuvar, diş tedavi ünitesi ve renkli ultrason cihazları bulunuyor. Ameliyattan çıkan köpeklerin nekahet dönemlerini hızlı atlatmasını sağlamak amacıyla odalar, alttan ısıtmalı olarak tasarlandı. Tesiste ayrıca yaralı halde getirilen diğer tüm sahipsiz hayvanlara acil müdahalelerin yapılabileceği tam donanımlı müşahede odaları da bulunuyor. Bakımevinde kedilerin hayvanseverlerle buluşmasını sağlayacak özel kedi bölümleri de yer alıyor. Tamamen cam olarak tasarlanan bu bölümde 10 kedi ünitesi bulunuyor. Bakımevinin içerisinde ziyarete gelen çocuklar için de bir oyun parkı mevcut.