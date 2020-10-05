05.10.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
İstanbul’a hayvan bakımevi
Sahipsiz sokak hayvanlarına 7/24 bakım ve tedavi imkanı sunacak Kemerburgaz Sahipsiz Geçici Hayvan Bakımevi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hizmete açıldı.
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
Tesiste kedi ve köpeklere özel iki ayrı operasyon binası, iki ameliyathane, kan ve idrar tahlillerinin yapılacağı bir laboratuvar, diş tedavi ünitesi ve renkli ultrason cihazları bulunuyor. Ameliyattan çıkan köpeklerin nekahet dönemlerini hızlı atlatmasını sağlamak amacıyla odalar, alttan ısıtmalı olarak tasarlandı. Tesiste ayrıca yaralı halde getirilen diğer tüm sahipsiz hayvanlara acil müdahalelerin yapılabileceği tam donanımlı müşahede odaları da bulunuyor. Bakımevinde kedilerin hayvanseverlerle buluşmasını sağlayacak özel kedi bölümleri de yer alıyor. Tamamen cam olarak tasarlanan bu bölümde 10 kedi ünitesi bulunuyor. Bakımevinin içerisinde ziyarete gelen çocuklar için de bir oyun parkı mevcut.
Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi