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08.02.2021 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul’a HIZRAY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Raylı Sistemlerde Büyük Hamle” toplantısı düzenledi.

İstanbul’a HIZRAY
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Toplu taşımada yüzde 18’ler seviyesinde olan raylı sistemin mevcut oranını kısa vadede iki katın üzerine çıkaracağız. Halen inşa etmekte olduğumuz hatları bitirdiğimizde bu oran, yüzde 35 seviyesine ulaşmış olacak. Orta vadede Beylikdüzü Metro Hattı ve HIZRAY’ın hizmete girmesiyle ise, ulaşımdaki raylı sistemlerin oranını yüzde 45’ler seviyesine çıkarmış olacağız” dedi.

İmamoğlu, 2021 yılı sonunda proje çalışması bitecek HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arasındaki mesafenin 1 saatte kat edilebileceğini söyledi.         

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